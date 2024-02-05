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Hatay'da eğitim-öğretime 1 gün ara verildi

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Güncel
  • 05.02.2024 16:10
  • Giriş: 05.02.2024 16:10
  • Güncelleme: 05.02.2024 16:14
Kaynak: DHA
Hatay'da eğitim-öğretime 1 gün ara verildi
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. 

Kararı Hatay Valiliği duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada  6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte depremin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. 

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