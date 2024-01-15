Hatay'da işçi servisi ile otobüs çarpıştı: 1'i ağır, 18 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçi servisi ile bir otobüsün çarpıştığı kazada biri ağır 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 15.01.2024 13:44 Giriş: 15.01.2024 13:44

Güncelleme: 15.01.2024 13:48 Kaynak: DHA

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Fotoğraflar: DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Payas-İskenderun Otoyolu Karayılan Kavşağı'nda işçileri taşıyan N.K. yönetimindeki otobüs ile F.S. yönetimindeki otobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki otobüsteki işçilerden 18'i yaralandı. Yaralı işçiler, çevredekiler hastanelere kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sultanbeyli'de işçi konteynerinde yangın: 3 genç işçi öldü!