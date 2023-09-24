Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hatay'da kontrollü yıkım esnasında iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Güncel
  • 24.09.2023 19:23
  • Giriş: 24.09.2023 19:23
  • Güncelleme: 24.09.2023 19:28
Kaynak: AA
Hatay'da kontrollü yıkım esnasında iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.

İş makinesiyle birlikte çöken binanın altında kalan operatör, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen ve hayatını kaybettiği belirlenen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Hatay halkı eğitim hakkına erişemiyor: Çocuklarımız okula gidebilsin istiyoruz
Hatayda bir depoda depremzedelere ulaştırılmayan yardım kolileri ele geçirildi: 4 şüpheli aranıyor
BirGün'e Abone Ol