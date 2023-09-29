Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Güncel 29.09.2023 17:40 Giriş: 29.09.2023 17:40

Güncelleme: 29.09.2023 17:58 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA