Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ceylandere Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı ve 30 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.