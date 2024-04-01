Hatay'da seçimi önde 'tamamlayan' Öntürk: "15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz"

Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimi önde tamamlayan Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntük, "15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 'kazanan' Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, "15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz" dedi.

Öntürk, AKP İskenderun İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasında 6 Şubat'ta yaşanan depremleri anımsatan Öntük, "Yaşanan afette biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık, 'Cumhur İttifakı'nın adayıyız ama Hatay'ı seven herkesi bu çatının altında bekliyoruz.' dedik, elhamdülillah o şekilde oldu. Allah milletimizden razı olsun. Şimdi artık kolları çemreyip inşallah hızlı bir şekilde şu memlekette bizden medet bekleyen, görev bekleyen insanlarımızı bir an önce mahallesine, yuvasına, evine kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR GÜN"

Hatay'ın tüm ilçelerine eşit yöneteceklerini idda eden Öntürk, "Hizmet ederken adaletten şaşmayacaklarının altını çizen Öntürk, "Samandağ'a da aynı hizmeti yapacağız, İskenderun'a da aynı hizmeti yapacağız, Kırıkhan'a da Defne'ye de aynı hizmeti yapacağız. 15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah. Bu memleket, bu ayrımcılardan kurtuldu, bugün tarihi bir gün" diye konuştu.