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Hatay'da toprak kayması sonucu 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 05.01.2024 17:30
  • Giriş: 05.01.2024 17:30
  • Güncelleme: 05.01.2024 17:30
Kaynak: AA
Hatay'da toprak kayması sonucu 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, toprak kayması nedeniyle 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çökek Yaylası'nda, aralıklarla devam eden yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Yazlık olarak kullanılan 3 ahşap yayla evinin kullanılamaz hale geldiği heyelan nedeniyle Yahyalı, Pekmezci ve Topaktaş yaylalarına giden yol da ulamışa kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

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