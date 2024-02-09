Hatay Dayanışma’dan karma resim sergisi

Buse İlkin YERLİ

Hatay Dayanışma Derneği sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerinin birini daha gerçekleştirdi. Derneğin Taksim Talimhane’deki salonunda 1 Şubat'ta açılan ve yoğun ilgi gören sergiyi ziyaret için bugün son gün.

Bugün saat 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan serginin ve yaptıkları diğer sosyal etkinliklerin büyük ilgi çektiğini belirten dernek başkanı Fahir Semir Abacı, dernek olarak düzenledikleri bu sanatsal etkinliğin son gününde sanatseverlerle birlikte olma çağrısı yaptı. Karma resim sergisinde eserleri sergilenecek olan ressamlar şöyle; Muzaffer Gür, Ali Sürmeli, Selva Abacı, Hatice Gündüz Sönmez, Mürüvvet Özgen, Gülçin Güzelkokar.