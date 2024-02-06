Hatay halkı takımının dönüşünü bekliyor

Spor Servisi

Üzerinden bir yıl geçen 6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen illerden Hatay'ın Süper Lig'deki temsilcisi Hatayspor'da taraftarlar, bir yıldır kentten uzak olan takımlarına kavuşacakları günleri özlemle bekliyor. Depremlerde Ganalı futbolcusu Christian Atsu, sportif direktörü Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber'in yaşamını yitirdiği bordo-beyazlı takım, yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin etkilerinden dolayı geçtiğimiz sezon ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, bu sezon ise antrenmanlarını ve iç saha maçlarını Mersin'de yapıyor.

Depremden saatler önce, Christian Atsu'nun Süper Lig'de 90+6'da attığı golle Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin ardından 1 yıldır sessizliğe bürünen Hatay Stadı ile kulübün antrenman tesislerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları devam ediyor. Taraftar ise takımının eve döneceği günü gözlüyor.