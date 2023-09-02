Hatay Havalimanı’nın aynı yere yapılması yanlış

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonucunda kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nın yeniden aynı yere yapılmak istenmesine tepki gösterdi.

Öğünç, şunları söyledi: “Havalimanının kurulmuş olduğu Alüvyal zeminde zaman içerisinde deprem olmadan dahi çökmeler devam etmektedir. Yaşanan ve yaşanabilecek depremler ise çökme ivmesini, sıvılaşmayı artırabilecek niteliktedir. Kurutulduğu iddia edilen Amik Gölü, kış aylarında yeniden su toplayarak varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Mevcut yere yeniden havalimanı inşasını doğru bulmuyor ve onaylamıyoruz. Mevcut yerin başka amaçlarla da kullanılmasına karşı olduğumuzu buranın yeniden Amik Gölü olarak ekosisteme ve çevreye faydasının daha fazla olacağına inanıyoruz.”