Hatay Samandağ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

AFAD, bugün saat 22.38'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 7 kilometre derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı deprem dairesinden alınan bilgi doğrultusunda 10 Ocak 2024 tarihinde saat 22.38'de Hatay Merkezli Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD Arama Kurtarma Ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.