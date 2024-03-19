Hatay SOL Parti: Defne'de birleşme çağrımızda ısrarcıyız

Hatay'da birleşik bir mücadeleye olan ihtiyacın apaçık ortada olduğuna dikkat çeken SOL Parti Hatay İl Örgütü, Defne'de birleşme çağrısını yineledi. Açıklamada, "Defne'de halkın yaralarını sarmak için dayanışmanın birleşik mücadelesini seçimlere taşımak için hala zaman var" denildi.

SOL Parti Hatay İl Örgütü, Defne için ittifak çağrısını yineledi.

Hatay İl Örgütü'nün "X" hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Defne halkının uzun zamandır sosyalistleri sorumlu olmaya çağırdığı, SOL Parti'nin bu çağrıya ses olduğu ancak kimi çevrelerin seçim ittifakı çağrısını görmezden geldiğine işaret edildi.

Çağrılarının, sol/sosyalist partilerin 'devşirme veya küskün' siyasetçilerşe değil; solun kendi gücüyle seçimi kazanmayı önerdiğine dikkat çeken SOL Parti açıklamasında, "Hatay'da birleşik bir mücadeleye olan ihtiyaç apaçık ortadadır. Son ana kadar birleşmenin yollarını arayan bizler, bu çağrımızda ısrarcıyız. Defne'de halkın yaralarını sarmak için dayanışmanın birleşik mücadelesini seçimlere taşımak için hala zaman var" ifadelerine yer verildi.