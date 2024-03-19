Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay SOL Parti: Defne'de birleşme çağrımızda ısrarcıyız

Hatay'da birleşik bir mücadeleye olan ihtiyacın apaçık ortada olduğuna dikkat çeken SOL Parti Hatay İl Örgütü, Defne'de birleşme çağrısını yineledi. Açıklamada, "Defne'de halkın yaralarını sarmak için dayanışmanın birleşik mücadelesini seçimlere taşımak için hala zaman var" denildi.

Siyaset
  • 19.03.2024 13:09
  • Giriş: 19.03.2024 13:09
  • Güncelleme: 19.03.2024 13:24
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay SOL Parti: Defne'de birleşme çağrımızda ısrarcıyız
Fotoğraf: SOL Parti'nin Defne Belediye Başkanı Adayı Serbay Mansuroğlu

SOL Parti Hatay İl Örgütü, Defne için ittifak çağrısını yineledi. 

Hatay İl Örgütü'nün "X" hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Defne halkının uzun zamandır sosyalistleri sorumlu olmaya çağırdığı, SOL Parti'nin bu çağrıya ses olduğu ancak kimi çevrelerin seçim ittifakı çağrısını görmezden geldiğine işaret edildi. 

Çağrılarının, sol/sosyalist partilerin 'devşirme veya küskün' siyasetçilerşe değil; solun kendi gücüyle seçimi kazanmayı önerdiğine dikkat çeken SOL Parti açıklamasında, "Hatay'da birleşik bir mücadeleye olan ihtiyaç apaçık ortadadır. Son ana kadar birleşmenin yollarını arayan bizler, bu çağrımızda ısrarcıyız. Defne'de halkın yaralarını sarmak için dayanışmanın birleşik mücadelesini seçimlere taşımak için hala zaman var" ifadelerine yer verildi. 

Erkan Baştan Gökhan Zan açıklaması
TİPin adaylığını geri çektiği Gökhan Zan: "Komplo söylentiler"
Lütfü Savaştan Gökhan Zanın iddialarına yanıt
BirGün'e Abone Ol