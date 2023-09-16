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Hatay’da ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 16:35
  • Giriş: 16.09.2023 16:35
  • Güncelleme: 16.09.2023 16:35
Kaynak: İHA
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Hatay’da ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karataş mevkiisinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda örtü yangını başladığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araç ve helikopterleriyle söndürüldü.

Yangın sonrası bölgedeyse tahribat oluştu. 

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