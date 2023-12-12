Hatay’daki hak ihlalleri AİHM’de

Haber Merkezi

Depremlerde yerle bir olan Hatay’da temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapıldı. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE) ve Hataylılar adına avukat İsmail Hakkı Atal’ın yaptığı başvuruda kent halkının başta yaşam hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, mülkiyet hakkı ve serbest seçim hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği vurgulandı.

AKP iktidarının depremden sonra kentteki uygulamalarıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yanı sıra Anayasa’nın yürürlükteki maddelerine de uymadığını anımsatan Atal, Türkiye’de yargı sistemi işlemediği için herhangi bir iç hukuk yolu tüketilmeden doğrudan AİHM’e başvuru yapılmasına karar verdiklerini söyledi. Başvuruda temel hak ve özgürlüklerimizin ihlallerini; uluslararası hukukta uygulanmaya başlanılan “ihtiyatlılık" ve “öngörülebilirlik" ilkeleri gereğince, sadece bir “sonuç" olarak değil, bir “süreç" olarak da tespit edilmesi talep edildi.