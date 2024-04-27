Hatayspor - Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 34’üncü haftasında Hatayspor, sahasında Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

ÇAĞDAŞ ATAN: AVRUPA'YA GİDEBİLMEK İÇİN 4 TANE FİNAL MAÇIMIZ KALDI

Çok iyi bir takıma karşı kazandıklarını ifade eden Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Bugün hem bizim için hem de Hatayspor için önemli bir maçtı. Çok zor olacağını biliyorduk çünkü Hatay için kırılma maçlarından bir tanesi. Çok iyi bir takıma karşı kazandığımızı söyleyebilirim. Oyunu son dakikaya kadar bırakmadılar. Forse etmeye çalıştılar. Uzun topla bizi ceza sahamıza ittirmeye çalıştılar. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şu an 4’üncü sıraya yükselmiş vaziyetteyiz. Bütün ipler bizim elimizde. Avrupa'ya gidebilmek için 4 tane final maçımız kaldı. Kendi maçlarımızı kazanırsak kayıtsız şartsız Avrupa'ya gidebileceğiz. Bu bizim için büyük bir heyecan. Çünkü başlangıç noktasından bugüne gelinen noktaya bakarsak eğer çok büyük mesafe kaydettik. Oyuncularıma da söyledim. Ben onlarla gurur duyuyorum ama onların kendileriyle gurur duyması gerekiyor. Çünkü çok uzun ve zorlu yoldan dönüş yaptılar. Çok bir irade koydular, pes etmediler. İkna oldular. Şu an çok önemli bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onun yanında da bundan sonraki maçlarında Volkan Hoca'ya ve bu iyi takıma başarılar diliyorum. Çok zorlu bir süreç. Umarım istediklerini alırlar. Düşme potasındaki takımlara başarı diliyorum. Çok zorlu maçlar. Bizde 2-3 haftadır sürekli aşağıdaki takımlarla oynuyoruz. Gerçekten oynaması zor. Rekabetçi maçlar oluyor” dedi.

VOLKAN DEMİREL: SORUMLULUK BANA AİT

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ise oyuncularının 2 haftadır kaybedilen maçlarda ellerinden geleni yaptığını söyledi. Alabilecekleri maçtan mağlup ayrıldıklarını belirten Demirel, “Oyuncularım ellerinden geleni yapıyor. Genç ve ligi bilmeyen oyunculardan kurulu bir takımız. Bu takımı kuran benim sorumluluk bana ait. Sezon başından beri mücadele ettiğimiz birçok konu var. Önümüzdeki 4 maçta da saha içindeki mücadeleyi vereceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah herkes için en hayırlısı olur. Eğer bu takım düşecekse bütün sorumluluk bende. Ama bu takım düşmeyecekse pasta ortada isteyen istediğini yiyebilir. Ne olup bittiğini biz biliyoruz. Evet, bu takım burayı hak etmiyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Tribünler haklı olarak ‘istifa’ diye bağırıyorlar ama 4 hafta kala bırakamam. Eğer olursa da olmazsa da buraya başı dik bir şekilde çıkacağım” diye konuştu.