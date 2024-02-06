Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı

Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekip, asrın felaketinin yıl dönümünde Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden Christian Atsu ve depremde yaşamını yitiren yurttaşlar için enkaza karanfiller bıraktı.

Güncel 06.02.2024 23:32 Giriş: 06.02.2024 23:32

Güncelleme: 06.02.2024 23:35 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve futbolcular, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde takım arkadaşları Christian Atsu'yu ve depremde yaşamını yitiren yurttaşları unutmadı. Depremin yıl dönümü nedeniyle Rönesans Rezidansın bulunduğu alana gelen Hatayspor kafilesi, enkaza karanfil bıraktı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da binaların çoğu yerle bir olmuştu. Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi’nde, ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle bilinen Rönesans Rezidansı da depremler sonucu yıkılmıştı. Depremde bine yakın insanın hayatını kaybettiği rezidansta, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da enkazda kalarak hayatını kaybetti. Depremin 12. gününde cenazesine ulaşılan Atsu, ülkesi Gana’da defnedilmişti. Protesto edilen Lütfü Savaş'tan açıklama