Hatimoğulları: Selahattin Başkan bir açıklama yapsa bile partimiz kararları paralelinde olur

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlere yönelik bir açıklama yapıp yapmayacağıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirterek "Selahattin Başkan bir açıklama yapacak olsa bile partimizin almış olduğu kararların paralelinde olacağı kanaatindeyim" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 7 buçuk yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlere yönelik vermesi beklenen mesajı hakkında konuştu.

Medyascope'ta gazeteci Ruşen Çakır'a konuşan Hatimoğulları, "Selahattin Demirtaş'ın bir açıklama yapması bekleniyor, siz de bekliyor musunuz?" sorusuna "Seçilmişlerimizin çoğu cezaevindedir. Onların ve görüş ve önerileriyle süreci birlikte inşa ettik. O yüzden yapılacak bir açıklama olup olmayacağını bilmiyorum. Yapılacaksa da bu paralellikte olacağı kanaatindeyim" diye yanıt verdi.

"PARTİMİZ KARARLARI PARALELİNDE OLUR"

Demirtaş'ın açıklama yapıp yapmayacağından haberdar olmadıklarını vurgulayan Hatimoğulları şöyle devam etti:

“Biz Selahattin Bey’in bir açıklaması olup olmayacağını bilmiyoruz. Selahattin Başkan bir açıklama yapacak olsa bile partimizin almış olduğu kararların paralelinde olacağı kanaatindeyim. Biz stratejimizi belirlerken, biliyorsunuz seçilmişlerimizin çoğu cezaevindedir. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ankara Büyükşehir Eşbaşkan adaylarımızdan Gültan Kışanak, tutukluluk süresi bittiği halde cezaevinde tutuluyor. Biz elbette bu arkadaşlarımızın da görüş ve önerilerini aldık merkez yürütme kurulu ve parti meclisi olarak. Onların ve görüş ve önerileriyle süreci birlikte inşa ettik. O yüzden yapılacak bir açıklama olup olmadığını bilmiyorum, yapılacaksa da bu paralellikte olacağı kanaatindeyim."

"SARAY REJİMİNE KENDİMİZİ İSPATLAMA DERDİMİZ YOK"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'ta DEM Parti'ye yönelik "Parti yönetiminin önce hem ülkeye hem millete hatta hem de kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor" sözlerine de yanıt veren Hatimoğulları, "İspat istiyorsa Newroz alanlarına baksın. Kürdistan'da milyonlarca insan Newroz alanlarına aktı. Bizim en büyük ispatımız halkımızın ta kendisidir. Bizim AKP'ye saray rejimine kendimizi ispatlamak gibi bir derdimiz yok" dedi.