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Hava Kuvvetleri Komutanı, NATO Komutanı De Lara ile görüştü

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez De Lara’yı kabul etti.

Güncel
  • 17.01.2024 19:34
  • Giriş: 17.01.2024 19:34
  • Güncelleme: 17.01.2024 19:36
Kaynak: iHA
Hava Kuvvetleri Komutanı, NATO Komutanı De Lara ile görüştü
FOTOĞRAF: İHA

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez De Lara’yı kabul etti.


Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez De Lara ve beraberindeki heyeti 16 Ocak'ta makamında kabul etti.

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