Hava Kuvvetleri Komutanı, NATO Komutanı De Lara ile görüştü
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez De Lara’yı kabul etti.
Kaynak: iHA
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez De Lara’yı kabul etti.
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez De Lara ve beraberindeki heyeti 16 Ocak'ta makamında kabul etti.
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