Havada kalan vaatler sergide gösterildi

Haber Merkezi

Yaklaşık iki hafta önce yüksek su faturalarından oluşan bir sergi açan CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu bu kez rakibinin vaatlerinin yer aldığı bir sergi açtı. Mevcut belediye başkanı ve AKP adayı Osman Zolan’ın söz verdiği fakat gerçekleştirmediğini savunduğu projelerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Çavuşoğlu, “Keyifli olmayan bir serginin açılışındayız. ‘Yalandan Bir Sergi’ adıyla yaptığımız serginin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Devasa projelerle şehrimizin tamamını donattıkları fakat bugüne kadar hiçbirini yapmadıkları, sadece duygularımızla oynayıp, seçmen iradesini sakatlayarak bu şehirde algı yönetimiyle seçmenin iradesini değiştirdiklerini, bugün geldiğimiz noktada ise ‘vaat’ adı altında onlarca kez söyledikleri ama yapmadıkları serginin açılışındayız.” diye konuştu.

Bir farkındalık yapmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, “Bizler biliyoruz ki; artık şehrimizde yaşayanların bu vaatlere karınları tok. Sergimizin adı, ‘Yalandan bir sergi.’ İçeride göreceğiniz eserler, geçmişte aklınızla, duygularınızla, hayallerinizle oynandığı için önlem alma konusunda uyarı niteliği taşımaktadır. Lütfen dikkat ediniz. Eserimizin sahibi de Osman Zolan’dır” ifadelerini kullandı.

Geride kalan seçim dönemlerinde vaat edilen ancak gerçekleşmeyen projelerin yer aldığı sergide şunlar yer aldı: “Halk Plajı, İkinci Üniversite, Drag-Oto Yarış Pisti, Şehir Stadı, Arkeoloji Müzesi, Akıllı ve Katlı Otoparklar, 250 Liraya 25 Bin Konut, Tramvay, Minia Denizli, Millet Bahçesi, Yeni Sanayi Sitesi”