Havalimanı otoritesi asli kusurlu

Haber Merkezi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2020 yılında meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.

Bilirkişi raporunda yapılan değerlendirmelerde ‘Pist Sonu Emniyet Alanı’nın olmamasının önemli bir eksik olduğu belirtildi. Raporda HEAŞ havalimanı otoritesinin olayın meydana gelmesinde ve kazanın etkisinin artmasında birinci derecede etkili olduğu belirtilerek havalimanı otoritesi asli kusurlu bulundu. Raporda pilotlar ise tali kusurlu olarak değerlendirildi. İzmir-İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.