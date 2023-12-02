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Havalimanı otoritesi asli kusurlu

Güncel
  • 02.12.2023 06:00
  • Giriş: 02.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 02.12.2023 07:45
Havalimanı otoritesi asli kusurlu
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2020 yılında meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.

Bilirkişi raporunda yapılan değerlendirmelerde ‘Pist Sonu Emniyet Alanı’nın olmamasının önemli bir eksik olduğu belirtildi. Raporda HEAŞ havalimanı otoritesinin olayın meydana gelmesinde ve kazanın etkisinin artmasında birinci derecede etkili olduğu belirtilerek havalimanı otoritesi asli kusurlu bulundu. Raporda pilotlar ise tali kusurlu olarak değerlendirildi. İzmir-İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Pilot ve kabin memurlarına alkol testi uçuş sonrası yapılacak
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