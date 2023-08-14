'Havlu Hareketi' büyüyor: Bir eylem de Ayvalık’ta

Türkiye’de özellikle Ege kıyılarında özel işletmeler tarafından kapatılan kıyılara karşı tepkiler devam ediyor. Yunanistan’da başlayan ‘Havlu Hareketi’ eylemi Datça ve Çeşme’den sonra Ayvalık’ta da gerçekleşti.

BİRGÜN EGE

Kıyıların özel işletmeler tarafından hızla işgal edilip, ticarileştirilmesine tepkiler büyüyor. Yunanistan’ın Paros Adası’nda kıyı işletmelerine karşı başlatılan ‘Havlu Hareketi’ Türkiye’de devam ediyor. Muğla Datça ve İzmir Çeşme’den gerçekleşen protestoların ardından bugün de Balıkesir Ayvalık’ta eylem gerçekleşti.

Altınova Koruma Girişimi tarafından yapılan çağrıyla toplanan yurttalar, Uzungöl mevkii Polisler Sitesi önündeki kumsalda yapılan 5 katlı rezidans inşaatının önüne eylem gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Havlu Hareketi’ni özellikle böyle stratejik bir noktadan başlattık. Kıyıların çok katlı beton yapılar ve çeşitli işletmeler tarafından istila edilmesini kabul etmiyoruz. Bir yılı aşkın bir süredir bu kumsaldaki çok katlı beton inşaatın kaldırılması için açmış olduğumuz davada alınan üç bilirkişi raporunun tamamı lehimize, Mahkeme heyetinin kararını bekliyoruz. Ancak bildiğiniz gibi Ayvalık kıyılarında turizm güneş, kum ve deniz demek. Otel kılıklı rezidans inşaatı halkın plajıyla içiçe olmasına rağmen hız kesmeden devam ediyor” denildi.

KIYILAR HALKINDIR

Açıklamada şunlar belirtildi: “Bugüne kadar Ayvalık Belediyesine destekçilerimiz yüzlerce dilekçeyle başvurarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda durdurulmasını talep ettiler. Aldığımız bilgilere göre Ayvalık Belediyesi inşaat sorumlularına bu yönde tebligat yapmış ancak halen çalışmaya ve yarattıkları inşaat gürültüsü, görüntü ve hava kirliliğiyle halkın tatili zehir etmeye ve huzursuz etmeye devam ediyorlar. Bir kez daha yüksek sesle tekrar ediyoruz; kıyılar halkındır, halkın kalacak. Kıyılarımız işletmeler, rant projeleri ve beton inşaatlarla istila edilemez. Yetkilileri göreve çağırıyoruz.”

Öte yandan Havlu Hareketi, yarın İzmir Güzebahçe’de, Cuma günü ise Foça’da devam edecek.