Hayali seçmen iddiası: Boş arazi ve evlere ikamet kaydı yapılmış

Bitlis’in Mutki ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi’nde boş arazi ve evlere aralarında AKP Mutki İlçe Başkanı Oktay Orbay’ın da bulunduğu birçok seçmen kaydedildiği iddia edildi. CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, “Seçmenlerin askı listesi ilanının takibini yaptığımızda ilçemizle alakası bulunmayan şahısların Mutki’de ikamet ediyor gibi gösterildiğine tanık olduk” dedi.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere iki ay kalırken, seçmen kaydırma ve 'hayalet seçmen' iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

DEM Parti geçtiğimiz günlerde hazırladığı raporda son 9 ayda toplam 58 bin 945 seçmen taşındığını kaydetmişti. Bir 'hayalet seçmen' açıklaması da CHP'den geldi.

Bitlis’in Mutki ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi’nde boş arazi ve evlere aralarında AKP Mutki İlçe Başkanı Oktay Orbay’ın da bulunduğu birçok seçmen kaydedildiği iddia edildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, “Var olmayan binalara seçmen kaydediliyor. İlçemiz Mutki’de seçmenlerin askı listesi ilanının takibini yaptığımızda ilçemizle alakası bulunmayan şahısların Mutki’de ikamet ediyor gibi gösterildiğine tanık olduk. Bu şahıslar AKP’li belediye yönetimi tarafından numara ve abonelikler verilerek metruk binalar, şehitlik alanları, belediye lojman ve kömürlükleri, hayali binalar, işyerleri ve siyasi parti binaları gibi iskâna uygun olmayan alanlara kaydedildiğini gördük” dedi.

AKP'Lİ İLÇE BAŞKANI VE AİLE ÜYELERİ DE KAYDEDİLMİŞ

AKP’li ilçe başkanı ve aile fertlerinin de bu yöntemle kaydedildiğini belirten Yol, “AKP Mutki İlçe Başkanı Oktay Orbay ve aile fertlerinin askı listesine ilave edildiği ancak kendisinin Pınarbaşı Mahallesi’nde değil Dağlık köyünde yaşadığını tespit ettik. Bu şahıs ve aile fertlerinin tamamı hayali binalarda gösterilerek kaydedilmiş” ifadelerini kullandı.