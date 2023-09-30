Hayat felç oldu, 707 kişi kurtarıldı

Oktay EVSEN

İstanbul'da önceki gün aralıklarla etkisini gösteren sağanak, dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden başladı. Özellikle Pendik ve Kartal'da etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Kaynarca Alt Geçidi'nde biriken su yüzünden bir sürücü aracıyla mahsur kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yollarda kalırken bazıları da ilerlemekte zorlandı. Pendik'te Sanayi Mahallesi, Sanayi ve Kaynarca caddelerinde bazı işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda göllenmeler olurken, rögarların taştığı görüldü. Sanayi Caddesi'ndeki asansör fabrikasının atölye kısmı sular altında kaldı. Fabrika çalışanları su motoru ile göllenmeyi gidermeye çalıştı. Öte yandan yağış sonrası yolda biriken su, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak-Hastane durağının giriş kısımlarında merdivenlerden içeri doğru aktı. Şişli’de sel sularına kapılan bir kadın kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3 bin 667 ihbara hızla müdahale edildiğini açıkladı. Yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi, 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağmurun bugün sabah saatlerinden itibaren tekrardan kuvvetleneceği de belirtildi. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarı, 6-15 Ekim tarihleri arasında mevsim normallerinin 1 ila 3 derecenin altında seyretmesi bekleniyor.