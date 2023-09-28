Arnavutköy'de derenin taşmasıyla çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Arnavutköy'de taşan dere nedeniyle mermer ve mobilya imalathanesinde mahsur kalan 7 işçi, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy'de taşan dere nedeniyle mermer ve mobilya imalathanesinde mahsur kalan 7 işçi, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Bölgede mermer ve mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 binada işçiler mahsur kaldı. Binaların çatısına çıkan 7 işçi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak suyun debisinin yüksek olması nedeniyle ekipler işçilere müdahale edemedi. İşçileri kurtarmak için bölgeye helikopter istendi ancak itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerince kurulan kurtarma istasyonu çalışmalarıyla helikopter yardımına gerek kalmadan işçiler kurtarıldı.



Konuya ilişkin Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, açıklamada bulundu. Hersanlıoğlu, "7 vatandaşımız fabrika çatısında mahsur kalmıştı. Onlar itfaiye, belediye ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda kurtarıldılar. Bu arada helikopterle ilgili valimiz talimatıyla havalanmıştı gerek kalmadan işçiler kurtarıldı. İtfaiye ekipleri AFAD ekipleriyle birlikte istasyon kurdular. Çok şükür sağ salim kurtuldular. Arnavutköy'de de şu anda su basan yerler var. Sahada arkadaşlar çalışmalarına devam ediyor. Bilgiler bir kaç saat içinde netleşecek" diye konuştu.