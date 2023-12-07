Hayat pahalılığı memuru kaçırıyor

Mega kentte yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı. İstanbul'da geçinmekte zorlanan memurlar, kiraların görece daha uygun olduğu kentlere geçmek için para karşılığında görev yeri değişikliği ilanı veriyor.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidar, "BDDK üyelerine her ay tazminat ödenmesi" için torba yasaya eklediği düzenleme ile büyükşehirlerde yaşamanın zorluğunu itiraf ederken ilan siteleri, hayat pahalılığının ulaştığı çarpıyı tabloyu gözler önüne serdi. Muhalefet, BDDK personeline Hayat Tazminatı ödenmesine yönelik maddeye, "Eşitsizlik yaratır, tüm memurlara ödenmeli" gerekçesiyle karşı çıkarken İstanbul'daki memurların verdiği "Becayiş" ilanları, dramatik tabloya ayna tuttu. Bakanlıkların İstanbul yerleşkelerinde çalışan memurların, başka kentlerde görev yapan meslektaşları ile para karşılığında yer değiştirmek için ilan verdiği öğrenildi.

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik krizin ulaştığı boyutu gözler önüne seren becayiş ilanları, TBMM Genel Kurulu'nda CHP Milletvekili Cevdet Akay tarafından da gündeme getirildi. Adalet Bakanlığı’nda çalışan bir yurttaşın verdiği ilanı Meclis kürsüsünden gösteren Akay, "Bu tablo, AKP'nin memurlara yaşattığı tablonun en acı fotoğrafıdır. Memurlar bunu hak etmiyor" dedi.

BÜYÜK EŞİTSİZLİK VAR

İktidarın 86 maddelik torba yasa teklifinin görüşmeleri, 5 Ekim’de TBMM Genel Kurulu'nda başladı. Kürsüye çıkan CHP’li Cevdet Akay, kamuoyunda, "BDDK düzenlemesi" olarak anılan ve BDDK’de görevli memurlara Hayat Tazminatı ödenmesine hükmeden düzenlemeye ilişkin konuştu. Ek düzenleme ile Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK'nin üst düzey yöneticilerine, murakıplara, daire başkanlarına ve uzmanlara hayat şartlarının zorlukları nedeniyle ek tazminat ödenmesinin öngörüldüğünü kaydeden Akay, şunları söyledi:

"İstanbul'da yaşayan bir sürü kamu çalışanı var. Kamu mühendisleri var, öğretmenler var, polis memurları var, emniyet çalışanları var, sağlık çalışanları var, tapu kadastro memurları var, ceza infaz memurları var. Yani aynı durumda olan bir sürü memur var. Tabii ki BDDK'da çalışanlar da hak ettikleri ücretleri alsınlar ama bu saydığımız kişilerin de bu ek tazminatları alması gerekiyor. Burada büyük bir eşitsizlik var."

BECAYİŞ İLANI

Akay’ın kürsüden gösterdiği ilanda, Adalet Bakanlığı’nda çalışan bir memur, İstanbul’daki hayat şartlarının zor olması nedeniyle yerini değiştirmek istediğini belirtti. İlanda Samsun, Ordu, Giresun, Bartın, Sinop ve Zonguldak gibi illere gidebileceğini ifade eden yurttaş ilanına, "Gerekli ödemeyi yapabilirim" notunu da ekledi.

İlanı, "AKP’nin memurlara yaşattığı tablonun en acı fotoğrafı" olarak değerlendiren CHP’li Akay, "Diğer bakanlıklarla alakalı da aynı durum söz konusu. Memurlar İstanbul'dan Çorum'a, Eskişehir'e, Elazığ’a, Şırnak'a gitmek istiyorum diye ilanlar vermiş. Memurlar bunu hak etmiyor" ifadesini kullandı.

∗∗∗

BECAYİŞ NEDİR?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 73’üncü Maddesi’nde becayiş, şöyle tanımlanıyor: "Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurlarının, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin karşılanması."

∗∗∗

BDDK UZMANLARINA İSTANBUL ÖDENEĞİNDEN VAZGEÇİLİYOR

Torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AKP önergesi ile teklife BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde eklendi. Söz konusu madde ile İstanbul’a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin TL, 2024 yılında 45 bin TL’ye kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyor. Komisyon görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri "ücret eşitsizliği ortaya çıkar" eleştirilerinde bulundu. Habertürk’ün haberine göre, AKP torba teklifin genel kurul görüşmeleri sırasında maddeyi geri çekecek. Düzenleme tüm memurları kapsayacak ve ilgili kuruma personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verecek şekilde yeniden düzenlenecek.