Hayat tarzı nedeniyle Diyanet’ten atılan vaiz, intihar etti

Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan ve yaşam tarzı nedeniyle kurumdan kınama cezasıyla atılan Mehmet Deniz, yaşamına son verdi. Mehmet Deniz’in ölmeden önce bıraktığı mektup, savcılık tarafından incelemeye alındı. Diyanet’in çalkalandığı konuşulurken, Mehmet Deniz’in eşi Zeynep Deniz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepki gösterdi.

Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan beş çocuk babası Mehmet Deniz, gördüğü baskı ve yaşadığı haksızlıklardan sonra intihar etti.

Deniz'in, yaşam tarzı nedeniyle Diyanet’ten baskı gördüğü ve yaşamına bu nedenle son verdiği iddia edildi.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre Müftü Mehmet Deniz'in bisiklete binmesi, motosikletle işe gitmesi ve cübbe giymemesi nedeniyle hakkında Diyanet İşler Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Deniz, soruşturmanın ardından müftülükten atıldı.

Balıkesir İl Müftülüğü bünyesinde vaiz olarak çalışan müftü Mehmet Deniz, hayat tarzı üzerinden mobbing'e uğramasının ardından dün yaşamına son verdi.

MAHKEME GÖREVE İADE KARARI VERDİ, DİYANET UYGULAMADI

Balıkesir İdare Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kınama cezasını ve müftülükten atılma kararını bozarak Mehmet Deniz için göreve iade kararı verdi. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bu kararı işleme koymadı. Müftü Mehmet Deniz bunun üzerine durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken, müftü Mehmet Deniz dün evinde intihar etti. Mehmet Deniz’i tanıyan meslektaşları, olayın ardından Diyanet’in 'çalkalandığını' söyledi. Kurumda gruplaşma olduğunu ve Mehmet Deniz'inkine benzer yüzlerce dosyanın bulunduğu belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Yürütme Kurulu'nda (AYK) yer alan üyelerin, kendi gruplarından olmayan çok sayıda kişiyi benzer gerekçelerle müftülükten ve vaizlikten uzaklaştırdığı öne sürüldü.

“DİYANET KAYNAYAN KAZAN”

Mehmet Deniz intihar etmeden önce yaşadıklarını anlatan bir de mektup bıraktı. Mektup savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelenmeye alındı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir müftü şunları söyledi:

“Şu anda Diyanet kaynayan kazan. Tüm teşkilat ayakta. Birileri artık Diyanet'ten gitmeli. Diyanet'te bir şeyler değişmeli. Çok büyük bir etki yaptı bu intihar olayı. Ali Erbaş ve yöneticiler sabahlara kadar uyuyamadı. Türkiye'de ilk kez bir müftü intihar etti.”

“SORUMLUSU ALİ ERBAŞ”

Müftü Mehmet Deniz’in eşi Zeynep Deniz de şöyle konuştu:

“Hayatı boyunca onuruyla yaşadı. Böyle bir insanı hangi sebepten dolayı cezalandırdılar? Bütün bu yaşananlara dayanamayarak hayatına son verdi. AYK kararları, mahkeme kararları bunlar kimin için verildi? Ali Erbaş’a sesleniyorum: Biz bunun hesabını kimden soracağız? Bunun hesabını bana, çocuklarıma kim verecek? Sorumlusu sizsiniz. Bu mahkeme kararlarına kimler müdahale edecek?”