Tasarruf genelgesi de Diyanet’i durduramadı

Diyanet, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni imzalamasına rağmen harcamadan kaçınmadı. İmzadan 8 gün sonra kitap basımı için 1 milyon TL’ye yakın para ödedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla 17 Temmuz’da kamu kurumlarına gönderilen ‘Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ çiğneniyor.

Genelge sonrası fahiş harcamaya imza atan kamu kurumlarına Diyanet İşleri Başkanlığı da eklendi. Bu yılın Ocak-Temmuz dönemindeki matbaa harcaması toplamı 85 milyon TL’yi aşan başkanlığın, söz konusu genelgeden sekiz gün sonra, 25 Temmuz’da kitap basımı için 1 milyon TL’ye yakın para harcadığı belirlendi.

Diyanet, 23 Haziran’da kitap basım ihalesi açtı. İhale kapsamında bastırılacak kitaplar, “Betül’ün Günlüğü, Güneş ile Kovalamaca, Acayip Bir Operasyon Hz. Ebubekir Hayatı, Allah'ın Dostu Hz. İbrahim, Mesele Varsa Ömer Tam Çözer” ve “Çöl Masalı” olarak açıklandı. İhale, iki farklı kısma bölündü.

Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye verilen teklifleri değerlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 25 Temmuz’da nihai kararını verdi.

İhalenin birinci kısmı için İhlas Gazetecilik ile 546 milyon TL’lik, Pelikan Basım ile ise 442 bin TL’lik olmak üzere toplam 988 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

25 Temmuz’daki sözleşmelerin ardından Diyanet’in Ocak-Temmuz 2023 döneminde imzaladığı kitap basım sözleşmelerinin toplam bedeli, 85 milyon 972 bin 884 TL ile ifade edildi.

Başkanlığın, yedi ayda toplam 33 kitap basım sözleşmesine imza attığı bildirildi.





