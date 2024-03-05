Hayati ilaçlar yok, tedaviler aksıyor

Kurdaki artış nedeniyle başlayan ilaç krizi sürüyor. Bulunamayan ilaçlar karşısında hastalar da eczacılar da zorda. Hayati ilaçların bulunamaması tedavileri aksatıyor.

Döviz kurundaki artış ile Türkiye’deki ilaç krizi giderek büyüyor. Hayati önem taşıyan bazı ilaçların Türkiye’ye ihracı durduruldu.

Eczacılar Vakfı Başkanı İhsan Turnalar, ilaç kriziyle ilgili "İlaçta fiyattan daha çok daha önemli olan ilacın bulunabilirliğidir. Hayati ilaçların büyük bir kısmı şu anda piyasadan yavaş yavaş çekilmekte. İlaç bulunamayınca hayati tehlikeler ortaya çıkıyor. İnsan hayatı söz konusuyken neyin tasarrufundan söz ediyoruz” dedi.

ECZACI İLAÇ SAKLAYAMAZ

Turnalar, Avro kurunun şu an 34 lira olduğunu ancak ilaçta geçerli kurun halen 17,55 TL olduğunu anımsatarak “İlaçta fiyattan daha çok daha önemli olan ilacın bulunabilirliğidir. Hayati ilaçların büyük bir kısmı şu anda piyasadan yavaş yavaş çekilmekte. İlaç bulunamayınca hayati tehlikeler ortaya çıkıyor. İnsan hayatı söz konusuyken neyin tasarrufundan söz ediyoruz” diye konuştu.

Turnalar, şöyle devam etti: “Biz, bunun böyle devam edemeyeceğini, ilaç krizinin kapıda olduğunu söylediğimizde yetkili kurumlar sorunun eczacılardan kaynaklandığını iddia etmişlerdi. Hasta ve hasta yakınlarıyla birebirde muhatap olanlar bizler olduğumuz için ne yazık ki bunun öfke patlamaları bize yansıyor, fiziki şiddete varan olaylar yaşıyoruz. Oysa bakın, diyelim ki eczacı kötü niyetli, buna rağmen ilacı saklayamaz, barkod sistemi ile gerekli merciler hangi eczanede hangi ilaçtan kaç kutu var görürler. Bu meseleden sorumlu olan hükümettir. Hükümetteki yetkili arkadaşlar ilaç üreticileri ve ithalatçıları ile acilen bir araya gelip akılcı bir yol ile bu krizi aşmalıdır. Yerli ilaç üretimi içinde gerekli planlamalar, yatırımlar ve teşvikler bir an önce başlamadı.”