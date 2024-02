İlaca ulaşmak daha da zorlaşabilir

İlaçların fiyatlandırılmasında aralık ayında 17,5 TL olarak belirlenen avro/TL değeri 2024 yılında da uygulanacak. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, bu kararla ilaca ulaşımın zorlaşacağını söyledi.

Berkay SAĞOL

İlaç krizi devam ediyor. Birçok ilaç piyasana bulunamazken Cumhurbaşkanı kararıyla döviz endekslenen ilaç fiyatlarında artış yapılmadı. Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değerinin, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilmesi ve 2024 yılı için yeni Euro değerlemesi yapılmayacağı hüküm altına alındı. İlaç fiyatlarında 2023 yılı Aralık ayında belirlenen 17,5 TL, 2024 yılında da geçerli olacak.

İLAÇ BULUNAMIYOR

Bu kararnameyle birlikte firmaların 2024 yılındaki zam beklentisinin boşa çıktığını belirten İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, “Bu kararname birden farklı şekilde yorumlanabilir. Firmalar zam beklediği zaman depolarda ilaçların bulunmadığını belirtiyorlar. O yüzden firmalara, ‘Euro kurunda düzenleme olmayacak. Böyle bir beklenti içinde olmayın’ mesajı olabilir. Fiyatlandırma politikasında da bir değişikliğe gidilebilir ancak şu anda net olan şey firmaların zam beklentisinin boşa düşmesi” dedi.

AZ SAYIDA GÖNDERİLİYOR

Normalde her yıl avro kurundaki güncellemenin şubat ayında yapıldığını ancak bu kez düzenlemenin öne çekilerek aralık ayında gerçekleştirildiğinin altını çizen Sayılkan, şunları dile getirdi: “Türkiye’de maliyetlerle ilgili ciddi bir sorun yaşanıyor. Enflasyonun bu derece yüksek olması ilaç firmalarını sıkıntıya sokuyor. Ham maddeler yurtdışından geliyor ve birçok önemli ilaç kalemi ithal. Alınan bu karar ilaç üretimini durduracak veya yavaşlatacak bu durumda ilaca ulaşımı zorlaştıracak. Firmalara bu sebeplerle Türkiye’den çıkmayı tercih edebiliyorlar. Şu anda ilaçlar eczanelere sınırlı sayıda geliyor. Her eczaneye 2 veya 3 tane ilaç gönderiyorlar hatta bazen 1 tane gönderiyorlar. İlaçlar satıldıktan sonra yurttaşlar eczane eczane dolaşarak ilaç arıyorlar. İlaç var demek için bu ilaçların her yerde rahatça bulunabiliyor olması lazım. İlaç Fiyat Kararnamesi değişene kadar hiç böyle sorunlar yaşanmıyordu. Bunun çözümü ise; Euro’dan bağımsız enflasyona bağlı bir fiyatlandırma yöntemi veya yıl içinde birden fazla kez fiyatların güncellenmesi.”