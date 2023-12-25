Hayvan hak savunucuları seslendi: Katliama hayır!

Haber Merkezi

Hayvan hakları savunucuları dün İstanbul Kadıköy’de bir araya gelerek iktidarın sokak hayvanlarına yönelik yasaya aykırı politikalarını protesto etti. Bahariye Caddesi’nde yürüyen hayvan hakları savunucuları adına yazar Zülal Kalkandelen konuştu.

Kalkandelen “Ormanlık arazilerin ortasına yapılacak dev barınaklarla ormanlar talan edilirken, bu yolla yerel seçim öncesinde müteahhitlere rant kapısı açılacak ve hayvan nefretini yayan tarikatların isteği yerine getirilmiş olacak. Bu ‘kısırlaştır, aşılat, bulduğun yere bırak’ diyen yürürlükteki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırıdır. Sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasının nedeni belediyelerin 17 yıldır yasayı uygulamamasıdır” dedi. Hayvanları Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın ise, yasanın uygulanmasını istediklerini söyledi.