Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hayvan hakları savunucusu Bayrı'ya hayvan haklarını ihlal edenleri paylaştığı için 3 yıl hapis

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurul Başkanı 73 yaşındaki Funda Bayrı’ya hayvan haklarını ihlal eden kişilerin görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle 3 yıl hapis verilerek tutuklandı.

Güncel
  • 10.08.2023 11:34
  • Giriş: 10.08.2023 11:34
  • Güncelleme: 10.08.2023 11:41
Abone Olgoogle-news
Hayvan hakları savunucusu Bayrı'ya hayvan haklarını ihlal edenleri paylaştığı için 3 yıl hapis
Fotoğraf: Demet ARAN / csgorselarsiv.org

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurul Başkanı 73 yaşındaki Funda Bayrı, şahsi hesabından hayvan haklarını ihlal eden kişilerin görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle 1 Ağustos’ta tutuklanarak İzmir Şakran T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Cumhuriyet gazetesiden Şevval Aydoğan’ın haberine göre, kişisel verileri ihlal ettiği iddiasıyla çeşitli davaları bulunan Bayrı’ya toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Bayrı’nın avukatı Bilge Berk, “Bayrı’nın içeride olma nedeni Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde yer alan ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme veya Yayma’ suçundan dolayı. Sokak hayvanlarına yapılan haksızlıkların deşifre edilmesi nedeniyle bu maddeden cezalandırıldı. İçtima kuralları nedeniyle başka davalardan da aynı maddeden kesinleşmiş mahkûmiyet kararları olması nedeniyle toplam 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtirazlarımızı yapacağız fakat 1 ay içeride kalacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Berk, Bayrı’nın amacının sokak hayvanlarına yapılanları dernek yöneticisi olarak duyurmak olduğunu belirterek “Ne yazık ki yasalar sokak canlarını korumakta yetersiz kaldığı gibi hayvan hakları savunucularını korumakta da yetersiz kalıyor” diye konuştu.

Avukatı, Funda Bayrı’nın “Masum hayvanlara yapılan katliam ve işkencelere asla izin vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Benim cezaevinde olmam masum canların yaşam hakkını savunduğum içindir” ifadelerini aktırdı.

Kocaeli’de hayvan katliamı: Tavşan, ördek ve civcivleri öldürüp dükkanın önüne attılar!
Hamile kadına köpek beslediği için saldırı: "Ben düşük yaptım, o adam benim için katil"
İstanbulda kedilere kezzap ve asit döken saldırgana para cezası
BirGün'e Abone Ol