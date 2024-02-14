Hazine arazilerine ilişkin iddialar Meclis’e taşındı

Haber Merkezi

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, “bazı illerdeki Hazine arazilerinin Suriyeli sığınmacılara verilmek istenmesi” yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Projenin hangi illeri kapsadığının altını çizen Zorlu, önergede "Proje çerçevesinde ne kadarlık arazi tahsisi yapılması planlanmaktadır?” diye sordu. Söz konusu projenin, durumu kabul etmeyen Manisa Ticaret Odası’nın imza vermemesi üzerine öğrenildiğine işaret eden Zorlu, "Birleşmiş Milletler eliyle hibe vermek suretiyle Suriyeli sığınmacıları ülkemizde kalıcı hale getirmek için geliştirilmiş olan bu proje kabul edilemez. Ülkemizin bekası için geçici koruma altında olan bu vatandaşların gerekli şartların oluşması ile birlikte yurtlarına geri dönmelerinin sağlanması gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı. Zorlu, şu soruları yöneltti: Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında bahsi geçen şekilde bir proje yürütülmekte midir? Yürütülmekte ise söz konusu proje ile amaçlanan nedir?