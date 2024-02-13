CHP ve İYİ Parti’nin iki büyükşehirde 'işbirliği' teması

CHP ve İYİ Parti’nin iki büyükşehirde işbirliği yapma konusunda temaslarının sürdüğü iddia ediliyor. Kulislerde, uzlaşma sağlanması halinde İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı Turhan Çömez’i geri çekerek CHP’nin adayı Ahmet Akın’ı destekleyeceği, bunun karşılığında Ordu için CHP’nin İYİ Parti adayına destek vereceği konuşuluyor.

Mustafa BİLDİRCİN

14/28 Mayıs seçimleri sonrası ilişkileri büyük ölçüde kopan CHP ve İYİ Parti'nin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi özelinde işbirliğine çok yakın olduğu iddia edildi. CHP Lideri Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği iki görüşmede Akşener'e, “Balıkesir sözünü” hatırlattığı, Akşener'in ise “Sözümü hatırlıyorum” dediği öne sürüldü.

Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti kaynaklı söylemlerle iki parti arasında gerilen ilişkilere karşın Özel, geçtiğimiz günlerde Akşener'e ablası Mualla Özen'in vefatı dolayısıyla bir taziye ziyareti gerçekleştirdi.

BALIKESİR SÖZÜ

CHP'de 12 Şubat günü saat 14.45’te başlayan ve 13 Şubat sabah saatlerine kadar devam eden aday belirleme mesaisinde CHP'li Özgür Özel'in Balıkesir’le ilgili önemli bir gelişmeyi PM üyelerine aktardığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, CHP ve İYİ Parti arasında iki büyükşehirde işbirliği sağlamaya dönük temaslar sürüyor. Akşener'in CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın’ın desteklenmesi karşılığında Ordu Büyükşehir Belediyesi için destek talep ettiği de iddialar arasında yer aldı.

İŞBİRLİĞİ İHTİMALİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Akşener'e, CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Başkan adayı Ahmet Akın’ın iki aydır kendisinden randevu alamadığını söylediği öğrenildi. Akşener'in ise “Balıkesir’de CHP’ye destek” sözünü hatırladığı ve randevuyu bu nedenle vermeye gerek duymadığını söylediği savunuldu. Parti kaynakları, İYİ Parti'nin Balıkesir’de CHP adayının desteklenmesi karşılığında Ordu'da ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde destek istediğini aktardı. Hem CHP hem de İYİ Parti kanadının Ordu ve Balıkesir özelinde işbirliğine sıcak baktığı ve üç seçim çevresinde işbirliği ihtimalinin 20 Şubat’a kadar sonuçlanacağı belirtildi.

NE OLACAK?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üzerinde uzlaşılması halinde İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Milletvekili Turhan Çömez’in adaylığı geri çekilecek. İYİ Parti, Balıkesir’de CHP’nin adayını destekleyecek. Ordu için Zekai Sana’nın, Balıkesir'in Susurluk ilçesi için ise Hakan Yıldırım Semizel’in adaylığını duyuran CHP ise bu isimleri çekerek her iki seçim çevresinde de İYİ Parti'nin adayını destekleyecek.