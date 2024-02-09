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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna tahvil ihraç yetkisi verdi.

Ekonomi
  • 09.02.2024 10:38
  • Giriş: 09.02.2024 10:38
  • Güncelleme: 09.02.2024 10:41
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2034 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e yetki vermiştir" denildi.

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