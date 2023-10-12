HDP binasına spreyli saldırıya yakalama kararı

Haber Merkezi

HDP İstanbul İl Örgütü binasına saldıran Mehmet Bayezit’in yargılandığı davada yakalama kararı çıkarıldı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü binasına 25 Mart’ta spreyli boya ile saldıran Mehmet Bayezit hakkında “Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme” gerekçesiyle açılan davanın 2’nci duruşması İstanbul 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Partililer ve avukatlar duruşmada hazır bulundu. Sanık Bayezit duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, saldırı sonrası oluşan maddi zarara ilişkin faturaların dosyaya sunulmasını isteyerek, duruşmayı 15 Ocak 2024’e erteledi.