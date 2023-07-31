HDP ve YSP toplandı

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin MYK üyeleri, eş genel başkanlar ve eşsözcüler başkanlığında toplandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Merkezi Yürütme Kurulu (MYK), HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eşsözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın başkanlığında toplandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP Genel Merkezin'deki toplantıda, 5 Temmuz’da başlayan halk toplantılarında ortaya çıkan öneriler değerlendirilecek ve yeni döneme dair tartışmalar yürütülecek. Ayrıca bazı kentlerde düzenlenmesi planlanan çalıştaylar ve konferansların takvimlendirilmesi gündeme gelecek.

Seçim sonuçlarının ardından başlatılan 'özeleştiri süreci' kapsamında halk toplantıları düzenleyen HDP, bu toplantıların sona erdiğini açıklamıştı.

Kısa süre içinde çalıştay ve atölye çalışmalarına başlamayı planlayan HDP'de kongrenin ise eylül ayında yapılması bekleniyor.