HDP: Yüzümüzü ezilen halkların mücadelesinden dönmeyeceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 7 Ağustos Pazartesi yapılan PM toplantısının sonuç bildirgesini yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada HDP'nin 27 Ağustos'taki kongrede birikimini Yeşil Sol Parti'ye aktaracağı belirtilirken yeni dönemde ülkenin demokratikleşmesi açısından daha fazla sorumluluk alınacağı ifade edildi.

HDP'nin bugün yayımladığı açıklamada, partinin özeleştiri sürecini yaygın bir şekilde yürüttüğü ve yürütmeye devam edeceği aktarılırken iktidarın seçim operasyonlarının devam ettiği ve buna karşı mücadele verileceği aktarıldı:



“AKP-MHP, iktidarda kalmak için her şeyden önce kendisinin belirlediği sınırların içine çekilmiş bir siyasi ortam yaratmak istemektedir. Bu siyasal hesap üzerinden yönlendirilen ideolojik ve siyasi algı operasyonları karşısında kararlı bir biçimde mücadele edeceğiz.”

27 Ağustos’ta yapılacak kongrede HDP’nin kurumsal kimliğini koruyacağı ve birikimini Yeşil Sol Parti’ye aktaracağı ifade edildi. HDP'nin, Türkiye’nin demokratikleşmesinde daha fazla sorumluluk üstleneceğini belirtirken şu ifadelere yer verdi:



“Biliyoruz ki, Kürtleri, emekçileri, Alevileri, kadınları, gençleri, sosyalistleri, demokratları, tüm inançları, cinsiyet kimliklerini ve bir bütün olarak tüm ezilenleri düşmanlaştıran erkek egemen devlet aklı ile tecridi büyüten devlet aklı aynıdır. Bu devlet aklıyla mücadele de birlikte yaşam perspektifinin güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Ancak bu perspektifin yol göstericiliğinde Türkiye halklarının kışkırtılmış ırkçılığını, milliyetçiliğini ve tecridi ortadan kaldırabilir ve tüm halklar için yaşanabilir demokratik bir Türkiye’yi inşa edebiliriz.



Devrimci heyecanımızı bir an bile yitirmeden demokratik siyaseti toplumsallaştırmanın, politik ve örgütlü bir toplum yaratmanın görev ve sorumluluğu bizlerin omuzundadır. Partimiz bu güçlü irade ile paradigmamızın özüne ve devrimci mahiyetine bağlı kalarak ve kurumsal kimliğini koruyarak Yeşil Sol Parti ile yeni dönemin mücadele ve inşa sürecinin öncülüğünü yapacaktır. Parti Meclisimizin aldığı bu karar HDP fikriyatının büyütülmesini amaçlamaktadır. 27 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştireceğimiz 4. Olağanüstü Kongre, HDP’nin ve geleneğimizi temsil eden partilerin deneyim ve birikimlerinin Yeşil Sol Parti’ye aktarıldığı bir eşik olacaktır. Bu eşik, HDP ve Yeşil Sol Parti kongrelerinden sonra yeni bir dönemin çağrısını yapacak, yüzünü ezilen halkların mücadelesinden, iradesinden ve toplumsal hakikatten bir an olsun dönmeyecektir.”