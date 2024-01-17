Heavy metal devi Judas Priest İstanbul'a geliyor

Heavy metal efsanesi Judas Priest İstanbul'a geliyor. Grup, 24 Temmuz'da Park Orman'da konser verecek.

Türkiye'de bu yaz düzenlenecek rock-metal konserlerine bir yenisi daha eklendi.

Heavy metal müziğin önde gelen gruplarından Judas Priest, 8 Mart'ta yayınlanacak son albümleri 'Invincible Shield'ın Avrupa turnesi kapsamında 24 Temmuz'da Park Orman'da konser verecek.

Konser biletleri yakında Biletix'te satışa çıkacak.

Konser öncesi bir aksilik olmaması durumunda grupta Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton, Scott Travis ve Richie Faulkner yer alacak.

Judas Priest, Türkiye'de bu yaz düzenlenecek çok sayıda metal müzik konserinden biri olacak. Scorpions 23 ve 25 Mayıs'ta, Megadeth 12 Haziran'da, Bruce Dickinson ise 19 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.