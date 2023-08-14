Hedef gösterilmişti: Fener Rum Patrikhanesi'nden Sümela Manastırı'ndaki ayine ilişkin açıklama

İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin hedef gösterdiği Meryem Ana Yortusu'na ilişkin açıklama yapan Fener Rum Patrikhanesi, "Hükümetimizin izniyle son 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Patrikhanemiz yortuyu Meryem Ana'ya adanmış olan Sümela Manastırı'nda yapacaktır" açıklamasında bulundu.

Fener Rum Patrikhanesi, Meryem Ana Yortusu'nun hükümetin izniyle son 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda yapılacağını, bazı siyasetçiler tarafından dini faaliyetlerinin hedef gösterilmesinin kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Fener Rum Patrikhanesi'nin yazılı açıklamasında, Meryem Ana Yortusu'nun tüm dünyada Hristiyanlar tarafından 15 Ağustos'ta kutlandığı anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meryem Ana Yortusu'nu bizler de memleketimizde birçok kilisede kutluyoruz. Hükümetimizin izniyle son 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Patrikhanemiz yortuyu Meryem Ana'ya adanmış olan Sümela Manastırı'nda yapacaktır. Son günlerde bazı siyasetçiler tarafından dini faaliyetimizin hedef gösterilmesi bizi derinden üzmüştür. Sadece birkaç saatliğine bayramımızı kutlamak için gideceğimiz Trabzon ziyaretimiz siyasi söylemlerle hedef haline getirilmiştir. Bu topraklarda asırlardır yaşayan bir millet olarak bize karşı yapılan bu haksız söylemleri kınıyoruz. Devletimize güvenimiz tamdır."

Yarın Trabzon Sümela Manastırı'nda düzenlenecek ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetecek.

NE OLMUŞTU?

Her yıl Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda düzenlenen Meryem Ana Yortusu, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partili siyasiler tarafından hedef gösterilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 15 Ağustos 1461'de Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğini belirterek, "Türkiye karşıtı kesimler ise bunu adeta bir matem günü olarak görürler" demiş ve ayinin iptal edilmesini istedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına karşı çıkmış ve söz konusunu ayninin Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini öne sürmüştü.