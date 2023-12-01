HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan kayyumlara çağrı: Siz de aday olun

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari'de konuştu. Kayyum yönetimlerine seslenen Bakırhan, "4 ay sonra seçim var, kendinize güveniyorsanız buyurun siz de aday olun, halk kimi destekliyor görelim" dedi.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 2019'daki yerel seçimlerde HDP kazanmasına rağmen belediye yönetimine kayyum atanan Hakkari'de konuştu. Kayyumlara aday olma çağrısı yapan Bakırhan, "Halk kimi destekliyor görelim" dedi.

HEDEP'in Hakkari binası önünde toplananlara seslenen Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"EZİYETLERİNE ONURUMUZLA KATLANACAĞIZ"

"Zannediyorlar ki engelleyerek bedel ödemiş insanlar bu davadan vazgeçecek. Biz bir türlü onlara haklı bir dava verdiğimizi, bu dava sonuçlanıncaya kadar bütün eziyetlerine onurumuzla katlanacağımızı anlatamadık. Ama inşallah anlatmaya devam edeceğiz. Devlet burada çok pervasızca davranıyor. Adını sayamayacağım kadar çok sivil vatandaş bu topraklarda yaşamını yitirdi. Onları katledenlerin bir gün demokratik bir yargı önünde hesap vereceklerini belirtmek istiyorum.

'KAYYUMLARI KENDİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİZ'



İki dönemdir irademize kayyum atıyorlar. Kayyum yolsuzluk demektir, kayyum Ape Musa'nın ismini tabeladan silmektir, kayyum kadın karşıtıdır, genç karşıtıdır. Peki kayyum ne yapıyor? Talan ve yolsuzluk yapıyor. Diyarbakır'da Bağlar'da, Mardin kayyumunun Van kayyumunun yaptıklarını anlatsak 2 saatte bitmez. Van'ın borcu ikiye katlanmış. Peki ne yapacağız? Önümüzdeki seçimde bu kayyum sistemini sandığa gömeceğiz. Sayın kayyumu kendi memleketine göndereceğiz, gitsin biraz da Uşaklılara hizmet etsin, Uşaklılar onu sevsin. Sayın valiler, sayın kayyumlar, 4 ay sonra seçim var, kendinize güveniyorsanız buyurun siz de aday olun, halk kimi destekliyor görelim.

'HAKKARİ'DE DE KAYYUMA HAYIR, TTB'DE DE'



Bu ülkenin en demokrat, en onurlu, en kıymetli kurumlarından Türk Tabipler Birliği'nin yönetimine de buraya atadıkları gibi kayyum atadılar. Biz buradan TTB'nin mücadelesini desteklediğimizi haykırıyoruz. Hakkari'de de kayyuma hayır, Ankara'da da TTB'de de."