HEDEP'in kısaltma alternatifleri belli oldu

Yargıtay'ın HEDEP kısaltmasını kabul etmemesi üzerine partinin kısa ismini değiştirme kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde kısaltma alternatifleri belli oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde (HEDEP) kısa isim alternatifleri belli oldu. Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre Halk Dep, Eşitlik Partisi, Halklar Partisi ve Halk Partisi konuşulan alternatifler arasında.

Habere göre kısaltmanın, parti adının harflerinden oluşmaması planlanıyor. Bu göre kısa isim olarak Eşitlik Partisi, Halklar Partisi ya da Halk Partisi alternatifleri öne çıkıyor.

KISALTMA LOGODAN KALDIRILIYOR

Hafta sonu toplanacak Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yeni kısaltma önerilerinin görüşülmesi, kararın belirlenmesi ardından da Tüzük Kurultayı'nın toplanması bekleniyor.

Hafta sonu yapılacak MYK öncesinde HEDEP yönetimi kısaltma ile ilgili ilk kararını da aldı. Buna göre, kısaltma logodan kaldırılacak ve logoda sadece partinin tam ismi yer alacak.