HEDEP'li Tiryaki'den 'yerel seçimde ittifak' açıklaması: Diyaloğa kapalı olan taraf biz değiliz

HEDEP Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, yerel seçimlerde ittifak yapma konusunda yaptığı açıklamada, "Eğer bizimle açık bir işbirliği yapılmayacaksa aslında muhalefet partilerinin de AKP ve MHP'den farklı bakmadığını gösteriyor olur. Diyaloğa kapalı olan taraf emin olun biz değiliz" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü, partisinin Anayasa ve yerel seçimlerdeki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet TV'de İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programına bağlanan Tiryaki, HEDEP tabanının yerel seçimdeki talebinin 'işbirliği yapılacaksa açık olması' yönünde olduğunu belirten Tiryaki, "Üstü örtülü bir biçimde, açık bir ittifak olmadan herhangi bir siyasi partiyle işbirliğini desteklemiyor" dedi.

Tiryaki, partisinin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olanyerel seçimnlere ilişkin tutumuna ilişkin, "Eğer bizimle açık bir işbirliği yapılmayacaksa aslında muhalefet partilerinin de AKP ve MHP'den farklı bakmadığını gösteriyor olur. Diyaloğa kapalı olan taraf emin olun biz değiliz" diye konuştu.

2019 yerel seçimlerinde herhangi bir siyasi parti ile ittifak yapmadıklarını ifade eden Tiryaki, "Bir seçim stratejimiz vardı. AKP ve MHP'nin kaybetmesini, kayyum uygulamasına son verip etkili olduğumuz bölgelerde belediyeleri geri almayı istiyorduk. Bu strateji sonuç vermiş, AKP-MHP büyükşehirleri kaybetmişti. Genel seçimlerden sonra bütün muhalefet partileri içerisinde, partimizde de tartışmalar ve değişmeler yaşandı. Altı yüzü aşkın halk toplantısını gerçekleştirdik ve ciddi tartışmalar yaptık. Eş genel başkanlarımız kongremizde aday olmadılar" ifadelerine yer verdi.

Tiryaki, sözleri şöyle sürdürdü:

"Kitlemiz, eğer bir ittifak yapılacaksa açık bir biçimde yapılmasını istiyor. Üstü örtülü bir biçimde, açık bir ittifak olmadan herhangi bir siyasi partiyle işbirliğini desteklemiyor. Başka partilerin belediye ya da genel seçimlerdeki adaylarının bu şekilde desteklenmesi istenmiyor. İşbirliği ile ilgili bundan sonraki genel ilkemiz; açık, şeffaf, tanımlanmış ve çerçevesi belirlenmiş olması.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE KAPILARI KAPATMADIK"

2018'den beri ittifaksız hiçbir seçim kazanılamıyor. Bu durumu doğru ve yanlışlığından bağımsız olarak söylüyorum. Biz de Emek ve Özgürlük İttifakı içindeyiz ve bu ittifakı yalnızca seçim için oluşturmadık. Muhalefetin diğer partileri açısından ise, ittifak olmasa bile işbirliğine kapalı değiliz. Özellikle büyükşehirlerde, kapıları kapatmış değiliz. Ancank Türkiye genelinde bir seçim işbirliğinden söz etmek doğru olmayacaktır. 200 tane merkezde birinci veya ikinci partiyiz. Bunların önemli bir bölümünde tek başımıza girdiğimiz takdirde seçimi kazanabilecek durumdayız. Güçlü olduğumuz bölgelerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz.

"DİYALOĞA KAPALI OLAN BİZ DEĞİLİZ"

Geçtiğimiz yerel seçimlerde izlenen stratejiden en çok zarar gören parti biz olduk. AKP ile MHP bizi zaten kriminal göstermek için geçe gündüz çalışıyor. Türkiyenin meşru siyasi partilerinden biri, Meclis'te temsil edilen üçüncü büyük partiyiz. Eğer bizimle açık bir işbirliği yapılmayacaksa aslında muhalefet partilerinin de AKP ve MHP'den farklı bakmadığını gösteriyor olur. Diyaloğa kapalı olan taraf emin olun biz değiliz."

"ANAYASA KONUSUNDA TUTUMUMUZ NET"

Tiryaki, gündemden düşmeyen Anayasa tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin sınırlandırılması, ya da Bahçeli'nin söylediği gibi kapatılması gibi bir konuyu görüşmeyiz. Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte verdiği temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan pek çok kararı parantez içine alarak söylüyorum, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalıdır. Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğine kuşku yok.

Bir süredir iktidarın isteği doğrultusunda Anayasa Mahkemesi kararlarına muhalefet ediliyor. Sadece Anayasa Mahkemesi kararlarına değil AİHM kararlarına da uyulmuyor.Türkiye anayasasızlaştırılıyor. Bu konuda parti olarak tutumumuz net. Bunun dışında genel olarak bir Anayasa değişikliği konusunda görüşmeler yaparız ve diyaloğa açığız."