HEDEP Meclis'e 'demokratik anayasa' çağrısı yaptı, ittifak için mesaj verdi: Seçeneksiz değiliz

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yargıtay ile AYM arasındaki krize ilişkin, "Yargıtay, darbeye teşebbüsün ilk adımını atmıştır. Asıl darbe saray tarafından yürürlüğe konulmuştur" dedi. "Antidemokratik bir anayasaya asla izin vermeyeceğiz" diyen Bakırhan, Meclis'e çağrı yaparak, "Gelin demokratik bir anayasa yapalım" ifadelerini kullandı. İttifak mesajı da veren Bakırhan, "Halkımızın derdine çare olmayan ittifaklar dayatılırsa kesinlikle seçeneksiz olmadığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Yargıtay ve AYM üzerinden başlayan bir tartışma var. Biz buna ilk günden beri darbeye teşebbüstür dedik. Yargıtay, darbeye teşebbüsün ilk adımını atmıştır. Asıl darbe saray tarafından yürürlüğe konulmuştur. Açık bir dille darbeye destek olmuştur" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt veren Bakırhan, "Bu darbe teşebbüsünün asıl vurucu gücü küçük ortaktır. Küçük ortak bugün yine esip gürüyordu. Her hafta esip gürlemenin dışında başka bildiği bir şey yok kçük ortağın. Küçük ortak tek olalım, Türk olalım, bütün renkler solsun, hukuk olmasın, demokrasi olmasın diyor. Küçük ortağa 'biz demokrasi için ağır bedeller ödedik, ödemeye devam ederiz, senin naralarından, tehditlerinden korkacak değiliz' diyoruz. Haddine bak, işine bak, bu kin ve nefret dilini terket diyoruz" dedi.

"İktidar bu darbe teşebbüsüyle hukuk sistemine son çiviyi çakmak istiyor" diyen Bakırhan, "Erdoğan'ın açıklamaları da bu yaşananların önceden hazırlanmış bir darbe teşebbüsü olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR ANAYASA YAPILMALI"

İktidar cephesinden gelen anayasa değişikliği çağrılarına da değinen Bakırhan, "15 Temmuz darbesi gibi bu yargı darbesine de 'Allah'ın lütfu' diyerek bunu da kendi lehlerine çevirmek isteyecekler. Özgürlükleri kısıtlayan ve antidemokratik bir anayasaya asla izin vermeyeceğiz. Karşısında tüm gücümüzle duracağız" ifadelerini kullandı.

"Bizler yeni bir anayasaya hazırız, yeni bir anayasa yapılmalı" diyen Bakırhan, şunları kaydetti: "Darbe anayasaları yerine demokratik bir anayasa olsun diyoruz. Herkesi Türk sayan, tek tipçi, erkeklerin çıkarına, cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren, sosyal devlet ve hukuk ilkelerini mürekkepten sayan, her şeyi merkeze bağlayan, yerelin iradesini yok sayan bir anayasaya evet demeyeceğiz."

MECLİS'E ANAYASA ÇAĞRISI

Meclis'e çağrı yapan Bakırhan, şöyle devam etti: "Gelin demokratik bir anayasa yapalım, bunun koşullarını yapmak için de elimizi taşın altına koyalım. Önce Türk Ceza Kanunu'nu demokratikleştirelim. Demokratik siyasetin önündeki yargı vesayetine son verelim. Kayyum atamalarına son verecek düzenlemeler yapalım diyoruz."

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Yerel seçimler için ittifak konusuna değinen Bakırhan, "Halkımızın işine gelmeyen, emekçilerin işine gelmeyen, halkımızın derdine çare olmayan ittifaklar dayatılırsa kesinlikle seçeneksiz olmadığımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şunları söyledi: "İttifakları açık, şeffaf yapacağız. Kiminle ne görüştük kamuoyunun bilgisi olacak. Halkımızın da beklentisi düşünceler bunlardır. Bölgede kazanan, Batı'da kaybettiren pozisyondan çıkacağız. Bölgede kazanan, Batı'da kazanan bir pozisyon içinde olacağız. Bunu geçmişte defalarca başardık, yine başaracağımıza eminim."