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HEDEP Özer için İHİK'e başvurdu

Güncel
  • 02.12.2023 06:00
  • Giriş: 02.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 02.12.2023 08:40
HEDEP Özer için İHİK'e başvurdu
Makbule Özer

Haber Merkezi

HEDEP milletvekilleri, ATK'nin "cezaevinde kalabilir" raporu verdiği 81 yaşındaki Makbule Özer için, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na (İHİK) başvuruda bulundu.

Özer’in adliyeye ve ATK’ye tekerlekli sandalye ile gittiği ancak buna rağmen ATK’nin 11 Kasım’da “cezaevinde kalabilir” rapor verildiği anımsatılan başvuruda, “Özer’in cezaevine girmesi yaşam hakkını tehdit edecektir. Sağlık hakkı ihlalinin derhal gündeme alması uluslararası sözleşmelerin gereğidir” denildi.

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