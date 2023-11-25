HEDEP'ten Cumartesi Anneleri'ne dayanışma ziyareti

HEDEP heyeti, Cumartesi Anneleri'ni ziyaret etti. Partinin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, dayanışma mesajı verdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, milletvekilleri Pervin Buldan ve Kezban Konukçu'nun aralarında olduğu bir heyet, Cumartesi Anneleri ile dayanışmak amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'ni ziyaret etti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ziyarette konuşan HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tüm baskılara rağmen Cumartesi Anneleri’nin geri adım atmadığını vurguladı.

Hatimoğulları, "Her cumartesi günü alanlarda ve meydanlarda oldular. Bizler de gücümüz yettiği kadar sizlerle dayanışmamızı büyüttük. Bundan sonra da bu gücü büyütmeye devam edeceğiz. Bu ülkede çok ciddi kayıplar yaşandı. Bu ülkede bu kayıpların ortaya çıkması için yürüttüğünüz mücadele çok anlamlı. Bu mücadelede sizlere sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

25 Kasım nedeniyle Taksim ve Galatasaray Meydanı’nın ablukaya alındığına dikkati çeken Hatimoğulları, yasaklama ve engelleme zihniyetine karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti.

Hatimoğulları, "Bu dayanışmayı büyüttükçe o gözaltındaki meydanlarımızı özgürleştireceğiz. Tarihsel yüzleşmeyi yapabileceğiz ve bu konuda sorumlu olan kişileri hep birlikte yargılamanın önünü açmış olacağız" diye konuştu.