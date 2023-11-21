HEDEP'ten Erdoğan'a 'yüzde 50+1' yanıtı

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Bizim için 50+1 demek erkek+erkek demektir. Bu 40+1'e de inse erkek+erkek demektir. Demokratik bir sisteme ihtiyacımız var, Erdoğan'ın oyları düştüğü için Anayasa'da oynama meselesine ihtiyacımız yoktur" ifadelerini kullandı.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Oruç, konuşmasında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj verdi.

Tulay Hatımoğulları Oruç, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla grubumuzu siz değerli kadınlarla birlikte yapıyoruz. 1960'da Mirabel kardeşler özgürlük, eşitlik mücadelesi verdikleri için katledildiler. Bizler, onların miraslarını bıraktıkları yerden devralarak daha da ileri taşıyacağız. Mücadeleleriyle kelebek etkisi yarattılar. Kelebeklerin ömrü kısadır ama rengarenktir" dedi.

Oruç, "Selam olsun mücadelede yitirdiğimiz bütün kız kardeşlerimize. Selam olsun yoldaşlarımıza, onları saygıyla anıyoruz, bayraklarını asla yerde bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Meclis'teki bütçe görüşmelerine değinen Oruç, "Meclis'teki bütçe görüşmelerinde kadının adı yok. Bu bütçede çocuk, farklı cinsel yönelimler yok. Engelliler yok, engelli kadınlar ise hiç yok. Bu bütçe toplumsal cinsiyete duyarlı olmayan bir bütçe. Biz bütçemizi kendi ellerimizle yapacağız" dedi.

"Biz bütçemizi kendi elimizle yapacağız" diyen Oruç, "Kadın Bakanlığı'nı kuracağız ve Kadın Bakanlığı'nın bütçesi ayrı görüşülecek" ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTMELİYİZ"

Herkesin kılık kıyafetinde özgür olma hakkı olduğunu vurgulayan Oruç, "Bunu hiç kimse bir siyasi malzeme olarak sakın ola getirmeye kalkmasın. Kıyafetlerimizi, yaşam tarzımızı ne AKP ne de HÜDAPAR belirleyemez. Kadınları bölmek isteyenlere karşı daha güçlü bir dayanışmayı, başı açık ya da kapalı fark etmez, bütün kadınlar olarak ortak bir şekilde vereceğiz" diye konuştu.

"Başörtülü kız kardeşlerime sesleniyorum" diyen Oruç, şunları söyledi: "Başımız açık ya da kapalı olabilir, eteğimiz kısa ya da uzun olabilir, önemli değil. Biz kadınlar özgürlüklerimiz için bir arada olmalıyız, dayanışmayı büyütmeliyiz, ele ele vermeliyiz ve bu iktidarı alaşağı etmeliyiz."

ERDOĞAN'IN 50+1 ÇIKIŞI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' çıkışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oruç, "Erdoğan Anayasa'yı buruşturulacak kağıt, canı istediğinde oynanacak bir oyuncak zannediyor. Ey Erdoğan, 50+1'i sen getirdin, tek adam rejiminin inşa edilmesi için otoriter yönetimin öncülüğünü yaptı, onun şahsi öncülüğü de senin şahsında cisimleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Oruç, şunları kaydetti: "Bizim için 50+1 demek erkek+erkek demektir. Bu 40+1'e de inse erkek+erkek demektir. O nedenle bizler HEDEP olarak bütün siyasi partilerin doğrudan temsil hakkını savunduğumuzu buradan ilan ediyorum. Demokratik bir sisteme ihtiyacımız var, Erdoğan'ın oyları düştüğü için Anayasa'da oynama meselesine ihtiyacımız yoktur."

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Oruç, "Önümüz yerel seçim. Lütfen hız kesmeden seçim yarın olacakmış gibi hep birlikte çalışmalarımızı sürdürelim" diye konuştu.

Oruç, şunları söyledi: "Kayyumcu zihniyetten hesap soracağız. Bizim olanı geri alacağız. Belediyelerimizi yeniden inşa edeceğiz. Kadın odaklı yerel yönetimlerin nasıl olacağını Türkiye ve dünyaya bir kez daha göstereceğiz."