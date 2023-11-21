'Yüzde 50+1' tartışması: Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin perşembe günü hem 'yüzde 50+1' tartışmasını hem de yerel seçim ittifakını görüşmesi bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşü yaptığı 'yüzde 50+1' çıkışının yankıları sürüyor. Bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na sahip çıkan ancak yüzde 50+1 sisteminin değişmesine karşı çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ın perşembe günü bu konuyu yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre iki liderin perşembe günü yapacağı görüşmede, seçim sisteminin yanı sıra parti heyetleri tarafından yürütülen ittifak çalışmalarının değerlendirilmesi de bekleniyor.

'YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI'

Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: MUHTAR SEÇMİYORUZ

Bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Cumhur İttifakı'na sahip çıkarken seçim sisteminin değişmesinden yana olmadığını söyledi.

Bahçeli, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz" diye konuştu.