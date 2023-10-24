HEDEP'ten ilk grup toplantısı: İsrail, Filistin'i haritadan silmeye çalışıyor

HEDEP'in ilk grup toplantısı bugün yapıldı. Grup toplantısında konuşan partinin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, İsrail'in Gazze saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunurken iktidarın kadınların kazandığı hakları ellerinden almaya çalıştığını söyledi.

HEDEP'in ilk grup toplantısında, partinin yeni eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç konuştu. Partinin isminin değiştiğini ancak perspektifinin değişmediğini belirten Tülay Hatimoğulları, sözlerine cezaevinde tutulan Kürt siyasi hareketine mensup isimleri anarak başladı.

Seçimlerin ardından kapsamlı çalışmalar yapıldığını belirten Hatimoğulları, partinin isminin değiştiği kongrenin son derece coşkulu geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

İsrail'in işgali sonucunda başlayan çatışmaların her gün şiddetlendiğini belirten Hatimoğulları, "İsrail'in yürüttüğü işgal politikası 2 milyon insanı küçücük bir yere hapsetmiş durumda. İsrail, Filistin'i haritadan silmek için çok ciddi adımlar atıyor. Bu savaşı böyle okumak durumundayız. Mazlum Filistin halkının yanındayız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Filistin halkının mağduriyetini iç politikada bir sömürü unsuru olarak kullandığını savunan Hatimoğulları, "Türkiye'deki iktidar Filistin halkının gerçek anlamda yanında değil, timsah gözyaşı akıtıyorlar" dedi.

"İKTİDAR, ROJAVA'DAKİ DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

İktidarın savaş karşıtlığının samimi olması için önce Rojava'daki operasyonları durdurması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları Oruç, "İsrail’in Gazze’ye yaşattığını bu iktidar Rojava’da yapıyor. Rojava’da demografik yapıyı değiştirerek, Kürt halkını oradan sürüp yerine kendi yandaşlarını yerleştirmeye çalışıyor. Amacı, buradaki sığınmacıları oraya yerleştirip demografik yapıyı değiştirmek" diye konuştu.



Deprem bölgesindeki insanların hijyen malzemesi ve su ihtiyaçlarının devam ettiğini belirten Hatimoğulları Oruç, konteynırların sağlıksız olduğunu dile getirdi. Depremzedelere konut inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları Oruç, "Deprem vergileriyle yol yapmak mıydı ihtiyaç? Sosyal devlet, yurttaşın en acil ihtiyaçlarını gidermek için vardır" dedi.

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

İktidarın, kadınların kazandığı hakları ellerinden almaya çalıştığını belirten Hatimoğulları Oruç, şunları söyledi:

"Sürekli makbul kadın tarifi yapıyorlar. Bizler bedenimize, emeğimize, kimliğimize yönelik saldırılara sessiz kalmadık, kalmayacağız. Erkek egemen sisteme karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bizi dört duvara sıkıştırmaya çalışan iktidara sözümüz, 'Asla boyun eğmeyeceğiz'."