HEDEP'ten Özgür Özel'in çağrısına destek: Dayanışma ve direniş içinde olacağız

HEDEP, Yargıtay'ın Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasına ilişkin toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu haksız ve hukuksuz anlayışla mücadele etmek için biz de sokakta, her yerde bu anlayışa karşı çıkan bütün toplumsal kesimlerle, varsa siyasi partilerle dayanışma, direniş içinde olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

HEDEP MYK ve Meclis grubu, AYM kararlarının uygulanmaması ve Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin bir araya geldi. Konuyla ilgili partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

“Anayasanın AKP-MHP ittifakı tarafından askıya alındığı bu dönemde, tarihte görülmediği kadar yargıda kadrolaşmanın olduğu ve kuvvetler birliğinin esas alındığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. 2015 yılından sonra adım adım bir anayasasızlaşma sürecini yaşıyoruz” diye konuşan Bakırhan, Yargıtay'ın hamlesini şu sözlerle nitelendirdi:

"2015 yılının Nisan ayından beri fiili bir OHAL rejimine dönüşen Türkiye’nin darbe mekaniği üreten otoriterliği içinde yeni bir darbeye teşebbüstür. Siyasi iktidar tarafından desteklenen bu tutum, Türkiye’de yargı eliyle siyasete müdahalenin zeminini güçlendirmiştir. İktidar ortağı Bahçeli’nin her hafta parti grup toplantısında HDP’nin kapatılması başta olmak üzere birçok konuda Anayasa Mahkemesi’ni hedef göstermesi bu yargı darbesinin yolunu açan söylemlerden biri olmuştur.”

AİHM ve AYM kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, “Hapishanelerdeki tüm siyasi tutsak yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Gelin hep birlikte, yargının siyasi darbelerine, hukuksuzluklara ve kurumsal çürümeye son verelim" dedi.

"SOKAKTA, DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ"

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam yaptığı "Halkı direnmeye çağırıyoruz. Tüm Meclis gruplarını direnmeye çağırıyoruz" açıklamasının sorulması üzerine Bakırhan, "CHP’nin çağrısını duyduk; demokrasi için, barış için bu haksız ve hukuksuz anlayışla mücadele etmek için biz de sokakta, her yerde bu anlayışa karşı çıkan bütün toplumsal kesimlerle, varsa siyasi partilerle dayanışma, direniş içinde olacağımızı belirtmek istiyorum" sözleriyle yanıt verdi.