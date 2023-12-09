HEDEP üyesine polis şiddeti

Haber Merkezi

HEDEP Gençlik Meclisi Sözcüsü Edanur İbrahimoğlu, gözaltına alındığı sırada polis şiddetine maruz kaldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Gençlik Meclisi Sözcüsü ve partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Edanur İbrahimoğlu, dün İstanbul'da yapılan basın açıklaması sırasında polis şiddetine maruz kaldı. İbrahimoğlu'nun gözaltında da saldırıya uğradığı belirtildi.

Partinin X hesabı üzerinde yapılan paylaşımda, "İşkenceleriniz bizi yıldıramaz. Bu saldırılarınız partimizden ve Gençlik Meclisimizden korktuğunuzun kanıtıdır. İnsanlık suçu olan işkencelerin hesabını er ya da geç vereceksiniz" denildi.