'Hediyeleri' gündem olmuştu: AKP'li Bahadır mazbatasını aldı

İlçesindeki muhtarı tehdit edip muhtarlık binasını yıkma kararı alan, adının yazdığı sabunları ve havluları halka dağıtan ve yerel seçimlerde 2. kez Bahçelievler Belediye Başkanı olarak seçilen AKP'li Hakan Bahadır mazbatasını aldı.

Yerel seçimlerde 2. kez Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen AKP'li Hakan Bahadır mazbatasını teslim aldı.

Bahadır, Bahçelievler'deki muhtarı tedhit edip muhtarlık binasını yıkma kararı alan, 2022 yılında bayram öncesi adının yazdığı sabunları ve havluları halka dağıtarak gündeme geldi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde AKP'den Cumhur İttifakı adayı gösterilen Hakan Bahadır, CHP'li rakibini çok az oy farkıyla geride bırakarak 2. kez seçildi.

Bahadır, seçimlerin ardından bugün mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Bahadır, “Herkesi kucaklayacağız. Tabii ki bizim bir parti rozetimiz var. Ancak bu parti rozetimizi belediye başkanlığında hiç kullanmadık. Bahçelievler Belediye Başkanlığı için bize oy veren, vermeyen herkese eşit, adaletli hizmet edeceğiz. 5 yıl böyle yaptık, bundan sonra da yaptıklarımızın üstüne koyarak hizmetlerimizi daha üst düzeye taşıyarak komşularımıza hizmet götüreceğiz. Tüm komşularıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar” diye konuştu.